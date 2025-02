AgriTech : Le Maroc et la France unissent leurs forces pour une agriculture digitale innovante

En marge du Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris, où le Maroc est pays à l’honneur (22 février-2 mars), une convention de partenariat a été signée dimanche entre le Royaume et la France pour promouvoir l’innovation et le transfert de savoir-faire en AgriTech. L’accord a été paraphé en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Scellé entre «La Ferme Digitale» et le Pôle Digital du ministère marocain de l’Agriculture, ce partenariat vise à renforcer la coopération franco-marocaine dans le domaine de l’agriculture numérique. L’objectif est de faciliter les échanges d’expertise en matière de technologies agricoles, de transfert de compétences et de savoir-faire. Il s’agit également de favoriser le dialogue et l’émergence de projets communs en mobilisant les acteurs du secteur pour stimuler l’innovation et élargir les perspectives de développement commercial.

Avant la signature de la convention, une table ronde a réuni startups, experts, chercheurs et acteurs institutionnels des deux pays sur le thème «L’AgriDigital : construire des ponts entre la France et le Maroc». À cette occasion, M. El Bouari a rappelé que la Stratégie Génération Green 2020-2030 place la digitalisation au cœur des priorités du Maroc. «Notre ambition est d’optimiser l’usage des ressources, d’améliorer la traçabilité des produits et de faciliter l’accès aux marchés grâce aux outils numériques», a-t-il affirmé, soulignant la nécessité d’une gouvernance efficace des ressources en eau, en sols et en énergie.

Les discussions ont mis en lumière plusieurs axes de coopération, notamment le transfert de technologies pour améliorer les pratiques agricoles, le développement de formations en AgriTech à travers des partenariats universitaires, l’accès au financement pour soutenir l’innovation et la promotion d’une coopération Nord-Sud et Sud-Sud en matière d’agriculture digitale.

Ont participé à cette rencontre, du côté marocain, Rachid Benali, président de la Confédération marocaine de l’Agriculture et du Développement rural (COMADER), et Loubna El Mansouri, directrice du Pôle Digital au ministère de l’Agriculture. Côté français, étaient présents des représentants de la Direction Générale du Trésor, de la French Tech, de BPI France, ainsi que des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, dont La Ferme Digitale et des fondateurs de startups spécialisées en AgriTech.