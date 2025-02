Etats-Unis : Le Caucus des accords d’Abraham s’intéresse à l’éducation au Maroc et au Moyen orient

Les coprésidents du Caucus des Accords d’Abraham ont présenté une résolution visant à renforcer la paix et la tolérance à travers l’éducation dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l’Égypte, le Maroc et l’Arabie saoudite.

Le texte appelle à des réformes des programmes scolaires pour éliminer les contenus antisémites et les discours haineux, tout en promouvant l’inclusion et le respect. «Nous avons la responsabilité d’éduquer les générations futures aux valeurs de paix et de coexistence», a déclaré le représentant Brad Schneider.

Les États-Unis sont invités à collaborer avec des organisations internationales, notamment l’ONU, pour concrétiser ces objectifs. La représentante Ann Wagner a insisté sur la nécessité de rejeter l’intolérance afin de «priver le régime iranien de la haine qui alimente ses agendas violents».

Le Caucus vise à renforcer les Accords d’Abraham, signés en 2020, en encourageant les partenariats entre les pays signataires et en élargissant l’accord à d’autres nations sans relations diplomatiques avec Israël. Il a soutenu l’adoption de lois comme l’Israel Relations Normalization Act, le DEFEND Act et le MARITIME Act, ainsi que des dispositions du NDAA sur la coopération diplomatique et militaire. Au Sénat, le caucus est coprésidé par James Lankford (R-OK), Jacky Rosen (D-NV), Joni Ernst (R-IA) et Cory Booker (D-NJ).

Le Caucus est soutenu par l’Atlantic Council, l’Abraham Accords Peace Institute, l’AIPAC, l’Anti-Defamation League, l’American Jewish Committee, Hadassah, l’U.S.-Israel Education Association, la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, l’Israel Policy Forum, CUFI Action, les Jewish Federations of North America et B’nai B’rith International.