Diaspo #377 : Ilias Ennahachi, un multi-champion de kickboxing aux Pays-Bas

Ilias Ennahachi est issu d'une famille d'arts martiaux. À l'âge de dix ans, il a vu son père et son oncle pratiquer le karaté, ce qui a naturellement éveillé son intérêt pour le sport de combat. Élevé à Utrecht, il a été encouragé par son père à se lancer dans le kickboxing.

«Mon père a toujours été un combattant, qui pratiquait le karaté. Enfant, je jouais au football et je réussissais très bien, mais mon père voulait que j'essaie le combat», a raconté l'ancien champion du monde de kickboxing poids mouche de ONE à Yabiladi. À l'âge de 12 ans, Ilias a fait son premier combat. «Maintenant, j'ai 28 ans, je suis toujours sur le ring et j'adore ça», nous a-t-il fièrement déclaré.

Comme pour beaucoup de Marocains nés ou élevés aux Pays-Bas, l'histoire familiale d'Ilias Ennahachi est celle de la résilience. Ses grands-pères, des deux côtés, sont arrivés là-bas en tant que travailleurs temporaires, à la recherche de meilleures opportunités.

Censés rester seulement quelques mois, ils ont fini par s'installer à Utrecht et ont amené leurs épouses et enfants. «Mon grand-père est venu aux Pays-Bas pour travailler et a amené mon père avec lui. Ma mère a eu le même cheminement familial», se souvient-il.

Cet héritage de persévérance alimente l'esprit combatif d'Ennahachi. Tout au long de sa carrière, il a fièrement représenté le Maroc. «Je combats pour rendre mes parents fiers, et cela me donne une motivation supplémentaire. C'est pour cela que nous [combattants marocains] sommes les meilleurs du monde — nous n'abandonnons jamais», a-t-il affirmé.

Un combattant avec neuf titres

Ilias a concouru dans la catégorie des poids mouches, remportant neuf titres mondiaux avec des organisations majeures de sports de combat, comme Enfusion, Japan Blade, VLF Netherlands, et ONE Championship.

Il a décroché aussi le titre Enfusion -60 kg en 2016 en battant Ali Zoubai et l'a défendu avec succès trois fois contre Cristofer Opazos, Krobsut Fairtex, et Madani Belhaddad. Il a également remporté le titre BLADE 61 kg, en battant Hikaru Machida et a triomphé dans le tournoi WFL 63 kg en 2018, en mettant KO Cătălin Eduard en demi-finale et en se taillant une victoire par décision sur Issam Laazibi en finale.

En 2019, il a signé avec ONE Championship et a remporté le championnat du monde de kickboxing poids mouche, en mettant KO Petchdam Petchyindee Academy. Il a défendu le titre contre Wang Wenfeng et Superlek Kiatmuu9, ce dernier se terminant par une décision controversée. Un match revanche prévu avec Superlek en 2023 n'a pas eu lieu, après un abandon du combattant marocain, à cause de problèmes de coupe de poids.

Une nouvelle aventure

En 2024, le kickboxeur a décidé qu'il était temps de monter en poids coq, une catégorie entre les poids mouches et plumes en boxe. Il est resté avec ONE Championship, où il a passé six ans. «J'étais le champion des poids mouches et j'ai défendu mon titre trois fois, mais atteindre le poids est devenu trop difficile. C'est pourquoi je suis monté en poids coq», nous a-t-il confié, déterminé à remporter un titre dans cette catégorie.

Un de ses autres objectifs avec ONE Championship est de faire venir la ligue au Maroc. «ONE Championship a un large public en Asie et se développe maintenant au Qatar. Je vois aussi que de plus en plus de gens au Maroc en prennent conscience», a-t-il expliqué.

«Je leur ai dit que nous devions organiser un événement au Maroc», a-t-il révélé. «Les fans marocains ont une énergie incroyable, et je crois qu'un événement ONE Championship au Maroc serait énorme. Je leur ai clairement affirmé que le prochain événement devrait être au Maroc», a-t-il ajouté.

Ilias devait combattre le 20 février dernier à ONE Championship contre le kickboxeur thaïlandais Petchtanong Petchfergus. En raison de problèmes de poids, le combat a été annulé. Les médecins ont par ailleurs conseillé au combattant marocain de s'éloigner temporairement du ring, à cause de problèmes de foie, a-t-il confié à Yabiladi.

Malgré ce revers, Ilias reste déterminé à réussir dans sa nouvelle catégorie et à remporter de nouveaux titres, dans un avenir proche.