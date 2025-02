Aziz Akhannouch inaugure le pavillon marocain au Salon de l’Agriculture de Paris

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a procédé ce samedi à l’inauguration du pavillon marocain au Salon international de l’Agriculture (SIA) de Paris, où le Royaume est mis à l’honneur en tant que premier pays étranger invité.

Accompagné du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, du ministre marocain de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, et de l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail, M. Akhannouch a symboliquement coupé le ruban marquant l’ouverture officielle de cet espace dédié au savoir-faire agricole marocain.

Jean-Noël Barrot a pu notamment apprécier les dattes, l’huile d’argan, et l’huile d’olive marocaines pic.twitter.com/u06bPSHRlz — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) February 22, 2025

Lors d’une visite du pavillon, le Chef du gouvernement a échangé avec les exposants marocains en présence de plusieurs figures politiques françaises, dont la Vice-présidente de l’Assemblée nationale, Naïma Moutchou, et les sénateurs Christian Cambon et Hervé Marseille.

«Nous sommes ravis que le Maroc soit invité d’honneur pour cette édition. Cela consacre un partenariat stratégique entre le Royaume et la France, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Emmanuel Macron», a déclaré M. Akhannouch. Il a souligné que cette participation illustre l’amitié profonde entre les deux pays et met en lumière la richesse du terroir marocain, représenté notamment par des coopératives de femmes venues exposer leurs produits.

D’une superficie de 476 m², le pavillon marocain se veut une vitrine de la diversité et du dynamisme de l’agriculture marocaine, inscrite dans une démarche durable et innovante.

Le SIA 2025, organisé sous le thème «Une fierté française», devrait accueillir plus de 600.000 visiteurs, avec 1.000 exposants et 4.000 animaux répartis sur 16 hectares.