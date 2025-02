Emmanuel Macron et Aziz Akhannouch inaugurent le Salon international de l’Agriculture de Paris

Le Président français Emmanuel Macron a inauguré, ce samedi matin, le Salon international de l’Agriculture (SIA) à Paris, en présence du Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.

Emmanuel Macron ?? et Aziz Akhannouch ?? ont officiellement inauguré le Salon International de l’agriculture de Paris avec le Maroc comme pays à l’honneur ? pic.twitter.com/9iY9Sxejsi — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) February 22, 2025

Aux côtés du président français, M. Akhannouch a coupé le ruban marquant l’ouverture officielle de cette 61ᵉ édition, où le Maroc est le premier pays étranger invité d’honneur. Une importante délégation marocaine était présente, rassemblant le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, l’ambassadeure du Maroc en France, Samira Sitail, ainsi que plusieurs acteurs du secteur agricole et membres du gouvernement français. Le chef du gouvernement a ensuite signé le livre d’or du Salon.

Cette invitation souligne la solidité du partenariat franco-marocain et met en avant le rôle du Royaume en tant que modèle régional et continental en matière d’agriculture durable et innovante. Le pavillon marocain, d’une superficie de 476 m², mettra en avant la diversité et la richesse du terroir national.

Jean-Noël Barrot a pu notamment apprécier les dattes, l’huile d’argan, et l’huile d’olive marocaines pic.twitter.com/u06bPSHRlz — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) February 22, 2025

Le SIA 2025, placé sous le thème «Une fierté française», attend plus de 600.000 visiteurs et réunit 1.000 exposants sur 16 hectares, avec 4.000 animaux présentés.

La mise à l’honneur du Maroc trouve un écho dans un autre rendez-vous agricole majeur : en avril prochain, la France sera l’invitée d’honneur du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès. Une reconnaissance mutuelle qui témoigne de la complémentarité entre les deux pays face aux défis agricoles, de la sécurité alimentaire à la gestion des ressources en eau.