Ramadan : La Fondation Hassan II pour les MRE mobilise 272 prédicateurs

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger mobilise une délégation de 272 prédicateurs auprès des MRE, du 27 février au 1er avril 2025 à travers le monde. L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme annuel de l’institution, pour accompagner les concitoyens de l’étranger par des activités cultuelles, durant le mois béni.

Selon un communiqué de la Fondation, cette délégation inclut «38 professeurs universitaires, 39 prédicateurs détenteurs d’un doctorat, 44 prédicateurs titulaires d’un master, 60 prédicateurs titulaires d’une licence et 60 prédicateurs qui assureront à la fois les prêches et les séances de mémorisation du Coran et 31 imams chargés de diriger les prières des Tarawih».

Selon la même source, les membres de cette délégation sont répartis en fonction des demandes des MRE : 75 en France, 40 en Allemagne, 33 Pays-Bas, 38 en Espagne, 27 en Italie, 33 en Belgique, 10 au Canada, 6 aux Etats-Unis, 4 en Suède, 2 en Angleterre, 1 en Hongrie, 2 en Norvège et un membre en Islande.

En plus de cette mission annuelle, la fondation répond aux besoins de la communauté marocaine de l’étranger, à travers le soutien des associations et des mosquées, dans le cadre d’activités comme la tenue de séminaires, ou de concours de récitation de coran pour les enfants.