Le Maroc élu à la présidence du Forum des présidents des Commissions des AE des parlements africains

Le Maroc a été élu, en la personne de Salma Benaziz, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques, des affaires de la migration et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants, jeudi 20 février à Rabat, à la présidence du Forum des présidents des Commissions des Affaires étrangères des parlements africains.

La députée a été élue au terme des travaux de la deuxième édition de ce Forum, organisé par la Chambre des représentants sous le thème «Vers la mise en place de fondements durables pour la stabilité et la sécurité en Afrique». La session de clôture du Forum a également été marquée par l’élection des vice-présidents du Forum, issus des quatre régions du continent (Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique centrale et Afrique du Sud) et a connu l’approbation du projet de statut du Forum.

Ce projet de statut vise à renforcer la coopération parlementaire africaine, à contribuer à la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique, à promouvoir le rôle des parlements dans les questions internationales et régionales, à renforcer la diplomatie parlementaire en tant qu’outil de coopération internationale et à encourager l’intégration économique et la coopération au développement entre les pays africains.

Le Forum a été l’occasion pour les participants de renforcer la coordination, le dialogue et la concertation entre les commissions des Affaires étrangères des parlements africains sur les questions de la paix et de la sécurité, à travers deux axes principaux.

Le premier a porté sur «Médiation et coexistence : Construire une Afrique résiliente aux conflits», tandis que le second a traité de «L’Intégration économique et corridors de développement : une réponse aux défis de la paix en Afrique».