Le célèbre chef français Cyril Lignac se régale de la cuisine marocaine à Marrakech

«L'une de mes cuisines préférées», a légendé le chef français Cyril Lignac aux côtés d'une série de photos et vidéos de sa récente visite au Maroc. Le chef et animateur d'émissions culinaires, renommé pour son talent en pâtisserie française, a pris soin de se régaler des riches saveurs de la cuisine marocaine.

Les photos partagées sur son Instagram cette semaine montre qu'il a savouré le célèbre KBM, un tajine de boulettes de viande cuites dans une sauce tomate et surmontées d'œufs. Le voyage comprenait également un arrêt pour la pastilla, une tourte sucrée et salée à la volaille, ornée de sucre glace et de cannelle.

Lignac a visité la place emblématique Jemaa el-Fnaa, célèbre pour sa street-food. Une visite au Maroc ne serait pas complète sans goûter le Djaj Zitoune, un tajine de poulet aux olives, et, bien sûr, le thé marocain.

Le chef a même essayé de préparer des plats marocains pendant son séjour. Une vidéo dans sa galerie le montre assis devant un four traditionnel marocain, en train de cuire du pain Tafarnout — un pain amazigh authentique cuit dans des fours en argile appelés Tafarnout.