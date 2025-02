Vivo Energy – RAM : Un premier vol Maroc-Europe alimenté en carburant durable

Pour la première fois, Vivo Energy Maroc fournit du carburant d'aviation durable (SAF) pour un vol reliant le Maroc à l’Europe, en partenariat avec Royal air Maroc (RAM), en vue de soutenir les efforts de réduction de l’empreinte carbone du transport aérien. Le vol concerné est AT740 Marrakech-Paris, opéré jeudi 20 février 2025 à bord d’un Boeing 737 NG transportant 151 passagers. Cette approche est adoptée au temps où la réglementation européenne impose désormais un minimum de 2% de SAF pour les ravitaillements effectués sur son sol.

Ainsi, Vivo Energy Maroc a fourni «un mélange alliant un composant synthétique renouvelable et un carburant conventionnel», permettant «une réduction significative des émissions de CO2 en volume de 10 tonnes», fait savoir un communiqué, ajoutant que «l’utilisation de SAF a permis de réduire environ un tiers des émissions totales de ce vol». La combinaison utilisée est issue de «matières premières renouvelables comme la biomasse, les huiles usagées ou les déchets municipaux».

«Son utilisation permet de réduire jusqu’à 80% des émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie par rapport au carburant conventionnel», souligne la même source. «Cette initiative conjointe entre Royal air Maroc et Vivo Energy Maroc vise à démontrer notre engagement concret en faveur d'une aviation plus responsable et d’un impact carbone plus réduit», a déclaré pour sa part Hamid Addou, PDG de la compagnie aérienne nationale.

Labellisée RSE par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Vivo Energy Maroc soutient par ailleurs des initiatives éducatives et de sensibilisation, à travers des actions concrètes en faveur de la durabilité et de la protection de l’environnement.

«Avec ce vol, Vivo Energy Maroc et Royal Air Maroc réaffirment leur rôle de précurseurs dans la décarbonation du transport aérien, en ligne avec les objectifs internationaux de lutte contre le changement climatique», souligne-t-on.