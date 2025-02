Un Marocain soupçonné du meurtre de sa conjointe transgenre en Thaïlande arrêté en Turquie

Un ressortissant marocain soupçonné d'avoir tué sa conjointe transgenre à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande en décembre 2024, a été arrêté par Interpol en Turquie, ont rapporté les médias thaïlandais vendredi. La police a déclaré qu'il serait extradé pour des accusations de meurtre avec préméditation.

Le suspect, identifié comme B.C., âgé de 30 ans, a été appréhendé dans un hôtel. Il était recherché depuis décembre pour le meurtre de Thitikarn Dulikanon, une médecin et propriétaire de la clinique Doctor Sammy. Son corps a été découvert dans sa clinique au centre-ville de Chiang Mai, le 6 décembre de l'année dernière.

Le couple vivait à la clinique. Ils ont été vus dans des images de vidéosurveillance entrant ensemble dans la clinique, le jour du meurtre. Quelques heures plus tard, le suspect a été vu quittant seul le lieu, dans la voiture de sa conjointe. Le véhicule a été retrouvé plus tard abandonné près de l'aéroport de Chiang Mai. Deux jours plus tard, une femme de ménage a découvert le corps de Thitikarn.

Les autorités ont ensuite appris que le suspect avait fui la Thaïlande d'abord pour Hong Kong. Les enquêteurs soupçonnent que la jalousie serait le mobile du meurtre.