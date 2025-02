Parlements africains : Rachid Talbi Alami rencontre les représentants des Commissions des Affaires étrangères

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu une série d'entretiens, jeudi à Rabat, avec les chefs des délégations participantes au Forum des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains.

Ces entretiens ont été l'occasion de souligner l'importance de l'échange d'expériences et d'expertises et de la coordination dans les différents forums parlementaires régionaux et internationaux, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Lors de ces entretiens, les délégations ont exprimé leur soutien à l'initiative de la Chambre des représentants visant à renforcer la diplomatie parlementaire, la communication, la coopération et le dialogue entre les parlementaires dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays, ajoute le communiqué.

M. Talbi Alami s'est ainsi entretenu avec le président de l'Assemblée nationale de la République Centrafricaine, Simplice Mathieu Sarandj, en présence de la présidente de la commission des affaires étrangères, Emilie Béatrice Epaye, et du président de la commission de la défense, Jean Sosthène Dengbe.

Le président de la Chambre des représentants s'est également entretenu avec la présidente de la commission parlementaire sur la politique étrangère de la Chambre des représentants de la République de Guinée équatoriale, Isabel Eraul Ivina.

Il a également reçu la présidente de la commission de la défense de l'Assemblée nationale de l'Angola, Ruth Adriano Mendes, et le président de la commission des relations extérieures, Alcides Sakala Simenos.