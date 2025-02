Maroc : Un couple danois sillonne les villes pour chanter son amour

Leur amour pour la musique les a emmenés dans un voyage de six ans à travers le monde, en jouant de la musique dans des rues qu'ils n'ont jamais visitées auparavant, devant des publics de toutes nationalités.

Sarah et Patrick se sont rencontrés en 2017, lors d'un cours de musique au Danemark. Leur amitié a évolué vers une relation de couple, renforcée par la passion artistique commune. Après un premier voyage au Maroc, l'année dernière, ce même amour les a amenés encore au pays, en février, pour se produire dans les rues.

«Depuis longtemps, nous voulions jouer en Afrique, mais nous ne savions pas par où commencer», a déclaré le couple, dont les vidéos de performances de rue au Maroc sont devenues virales. «L'année dernière, nous étions à Agadir et Marrakech, et nous avons pensé, pourquoi ne pas essayer le Maroc ?» se sont-ils rappelés, lors d'une interview téléphonique avec Yabiladi.

Sarah et Patrick se produisant au Maroc. / Ph. DR

Sarah et Patrick ont choisi le nord du Maroc. Leurs vidéos sur les places publiques à Tanger, Tétouan et Chefchaouen ont suscité un grand engouement, d'autant que les riverains ont relayé des contenus largement partagés et commentés en ligne.

«Nous sommes restés à Tanger pendant huit jours, puis nous nous sommes produits dans des villes comme Tétouan et Chefchaouen. Les retours étaient incroyables», s'est exclamé le couple. Même avant de commencer, 100 à 150 personnes s'arrêtent pour apprécier la prestation musicale. «C'était vraiment bouleversant, dans le bon sens. Nous avons ressenti l'amour du public, dès le départ», nous confient les deux passionnés.

Le couple, qui a initialement prévu de jouer de la musique au Maroc trois ou quatre fois, a fini par rester plus longtemps et se produire six fois, pendant leur séjour de huit jours. «La chaleur des gens était si forte», ont-ils mentionné.

Sarah et Patrick jouant de la musique dans les rues du Maroc. / Ph. DR

Sarah et Patrick ont documenté leur voyage musical au Maroc sur leur compte Instagram, Life of a Busker, où ils ont reçu de nombreux messages d'internautes marocains leur demandant de venir dans leurs villes et de s'y produire.

«Les retours sur les vidéos de Tétouan ont vraiment explosé, ce à quoi nous ne nous attendions pas du tout», a déclaré Sarah. Au Maroc, le couple a interprété ses chansons originales, «un mélange de pop douce et de style d'auteur-compositeur», ont-ils noté. Ils ont également fait des reprises, avec «du piano (Sarah), de la guitare (Patrick) et des voix».

Sarah et Patrick, qui sont actuellement en Espagne, prévoient de retourner bientôt au Maroc et de se produire dans d'autres villes, pour un public marocain qui connaît désormais leur musique. «Nous prévoyons vraiment de revenir et de jouer dans plus de villes», ont-ils promis.