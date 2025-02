PICKËRS : la nouvelle marque de snacking premium lancée par Best Biscuits Maroc

Best Biscuits Maroc (BBM), filiale du groupe Anouar Invest, annonce le lancement de PICKËRS, une nouvelle marque de snacking premium développée en collaboration avec des experts suisses. Ce projet s'inscrit dans une stratégie d'expansion industrielle soutenue par un investissement de 350 millions de dirhams, visant à répondre aux évolutions du marché. Il devrait générer 700 emplois directs et 3 500 emplois indirects.

PICKËRS a pour objectif de proposer des produits répondant aux attentes des consommateurs en matière de qualité et d’innovation. Conçue pour rivaliser avec des marques internationales, cette nouvelle gamme entend enrichir l’offre existante et contribuer à l’évolution du marché marocain de la biscuiterie.

«PICKËRS est une marque qui reflète notre volonté d’innover tout en valorisant le savoir-faire local. Nous souhaitons offrir des produits de qualité supérieure, accessibles au plus grand nombre», déclare Mohamed Idrissi, Directeur Marketing de Best Biscuits Maroc.

La gamme initiale de PICKËRS se compose de gaufrettes premium, proposées comme une alternative aux produits importés. Deux références sont disponibles :

- PICKËRS SQUARE (3 DHS) : une gaufrette épaisse semi-enrobée de chocolat, avec un double fourrage chocolat et lait, agrémentée de brisures de noisettes. Une version cacao intense est également proposée.

- PICKËRS TOPPERS (4 DHS) : une barre enrobée de chocolat et d’éclats de noisettes torréfiées, avec un cœur fondant de crème noisette et lait, disponible aussi en version chocolat intense.

BBM envisage d’élargir cette gamme avec d’autres produits à venir, destinés à diversifier l’offre et à répondre aux attentes des consommateurs.