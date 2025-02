Italie : Le rappeur marocain Medy Cartier jugé pour pédopornographie

Le rappeur El Mehdi El Marbouh, connu sous le nom de scène Medy Cartier, a été renvoyé en procès pour des accusations d'agression sexuelle et de pédopornographie. Né en Italie de parents marocains et basé à Bologne, il a un casier judiciaire et est déjà connu de la police pour divers délits. Les dernières accusations découlent de plaintes déposées par une jeune femme qui était mineure au moment des faits, a rapporté le journal italien Il Giornale, mercredi.

Aujourd'hui âgée de 19 ans, la plaignante dit que le 31 décembre 2023, El Marbouh l'aurait contrainte à avoir des relations sexuelles filmées. Bien qu'elle ait initialement résisté, elle s'est finalement sentie incapable de refuser, en raison de la pression du rappeur. Selon l'accusation, la vidéo a ensuite été partagée avec des tiers. Pour sa part, le mis en cause soutient que les fait seraient consentis.

El Marboub a précédemment purgé une peine de prison, après avoir enfreint les conditions de sa liberté conditionnelle. Il fait l'objet d'une ordonnance de surveillance spéciale émise par la police, étant considéré comme un individu dangereux.