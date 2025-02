Mondial 2030 : L'Espagne soutient l'investissement dans les infrasctrucutres au Maroc

Les entreprises ibériques sont encouragées à investir au Maroc dans des projets liés au Mondial 2030. La secrétaire d'État espagnol au Commerce, Amparo López Senovilla, a exprimé son soutien à l'implication des entreprises de son pays dans les grandes initiatives d'investissement dans le voisin du sud, notamment dans le cadre de la grand-messe footballistique, co-organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

Selon un communiqué, Amparo López Senovilla a visité le Maroc, cette semaine, pour plaider dans ce sens. Pendant deux jours, elle a suivi un programme de réunions bilatérales et économiques, à Casablanca et à Rabat. Par ailleurs, la responsable rencontré le Wali de la métropole, en plus d'avoir tenu des entretiens sur le renforcement de la coopération économique et financière, avec les ministres marocains de l'Industrie et du commerce, de l'Équipement et de l'eau, et de l'Économie et des finances.

Lors de cette visite de travail, Amparo López Senovilla a réaffirmé l'engagement du gouvernement espagnol à soutenir des projets clés au Maroc, notamment dans la modernisation des infrastructures. Récemment, Madrid a approuvé un prêt de plus de 750 millions d'euros pour l'approvisionnement en trains, afin de soutenir le secteur ferroviaire marocain avant le Mondial 2030.

Au-delà des infrastructures, l'Espagne vise à renforcer sa coopération commerciale avec le Maroc, dans des secteurs tels que la construction, la mobilité, la numérisation et le tourisme. Actuellement, plus de 350 entreprises espagnoles opèrent dans le pays.

Le voisin ibérique reste le plus grand partenaire commercial du Maroc, avec des échanges dépassant les 22,5 milliards d'euros par an.