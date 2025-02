Etats-Unis : Un livreur marocain tué dans le Bronx, un suspect inculpé

Un homme armé a été inculpé pour le meurtre d'un Marocain de 28 ans, a déclaré la police de New York mardi. Jailyn Wagner a été accusé de meurtre au second degré et d'homicide involontaire au premier degré après que des membres de l'escouade des crimes violents du NYPD ont investi son domicile lundi matin, rapporte le New York Post.

Le 23 juillet, Wagner a tiré une balle dans la tête d'Idriss Cherif El Farissy, un ressortissant marocain, devant son immeuble du Bronx à New York, ont indiqué les autorités. Wagner était le fils d'un locataire qui vivait dans le même immeuble, selon la fiancée d'El Farissy, Maria.

«Cette personne a détruit notre famille», a déclaré Maria au Post. El Farissy a été abattu alors qu'il revenait du travail en tant que livreur. Il venait de garer sa voiture lorsqu'il a rencontré le tireur.

«Quand il est arrivé à la maison, j'étais avec lui au téléphone, et il m'a dit, ‘Chérie, je vais garer la voiture. Laisse-moi raccrocher, juste pour que je puisse me garer, et je rentre», se souvient Maria. «Mais le temps qu'il raccroche et sorte de la voiture, j'ai entendu des coups de feu».

Après la fusillade, Wagner a fouillé les poches de la victime avant de s'enfuir à vélo.

El Farissy vivait aux États-Unis depuis l'âge de 17 ans. Il a fréquenté un lycée international à New York avant de s'inscrire au Medgar Evers College, puis au Baruch College, où il a obtenu une licence en finance.

Quelques heures avant le meurtre, il avait rendu visite à ses parents pour leur dire au revoir car Maria et lui planifiaient leurs prochaines vacances. Mais son employeur, Papa John's, l'a appelé pour de l'aide car ils manquaient de personnel.

Au cours du même mois, Wagner a tué un autre homme. Les enquêtes sont en cours pour clarifier les motifs exacts des meurtres.