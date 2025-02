Royal Air Maroc prévoit d'augmenter la fréquence des vols São Paulo-Casablanca

La compagnie nationale du Maroc prévoit d'augmenter la fréquence des vols entre São Paulo et Casablanca. Les vols directs entre les deux villes ont repris il y a deux mois, opérant trois fois par semaine.

Royal Air Maroc vise à augmenter la fréquence à cinq ou six vols hebdomadaires d'ici la fin 2025 ou début 2026, selon Othman Baba, Directeur Général de Royal Air Maroc au Brésil.

Cité par l'agence de presse Brésil-Arabe ANBA, Baba a annoncé le plan de la RAM le mardi 18 février, lors d'une visite à la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne.

«D'abord, nous avons commencé avec trois vols, mais nous visons à atteindre cinq ou six, comme nous le faisions avant la pandémie», a déclaré Baba. Il a souligné que les vols entre São Paulo et Casablanca ont maintenu un taux d'occupation élevé, allant de 85 % à 88 % depuis la reprise des opérations.



En plus de la route existante, RAM prévoit également de relancer les vols vers Rio de Janeiro, une route qu'elle exploitait avant la pandémie de COVID-19. Les vols de RAM vers le Brésil ont été suspendus début 2020 en raison de la crise sanitaire, tandis que les vols vers São Paulo ont repris en décembre 2024.

«Le marché brésilien n'est pas nouveau pour Royal Air Maroc. Nous étions ici avant la pandémie, et cela fonctionnait très bien pour nous», a déclaré Baba. «Nous ne nous arrêtons pas ici parce que nous croyons au potentiel du marché brésilien», a-t-il ajouté.

Royal Air Maroc a établi son bureau à São Paulo en novembre 2024, quelques mois après l'ouverture du bureau de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT).