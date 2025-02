Maroc – Autriche : Signature d’un MoU pour le développement de la coopération en matière d’archives

Les Archives d’État autrichien et les Archives Royales du Maroc ont conclu, mercredi à Vienne, un mémorandum d’entente (MoU) en vue du renforcement de la coopération entre les deux institutions.

Signé par le directeur général des Archives d’État autrichien, Helmut Wohnout, et la directrice des Archives Royales du Maroc, Bahija Simou, ce MoU s’assigne comme objectifs d’institutionnaliser la relation de coopération entre les deux parties, en favorisant l’échange d’expertises et de bonnes pratiques dans le domaine des archives et d’enrichir leur fond respectif.

Ce MoU, le premier signé par les Archives d’État autrichien avec une institution africaine et arabe, marque une étape importante dans l’approfondissement des relations bilatérales. En effet, il s’inscrit dans le prolongement d’une relation historique entre deux nations qui, depuis plus de deux siècles, ont tissé des liens fondés sur la promotion de la paix et du dialogue des civilisations.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, dans le contexte de la célébration de plus de 240 ans de relations diplomatiques et du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

En visite de travail à Vienne, du 17 au 21 février, Bahija Simou s’est entretenue avec des personnalités autrichiennes dans les domaines archivistique, académique et culturel.