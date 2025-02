Sahara : La route du 2eme passage vers la frontière mauritanienne bientôt achevée

Le projet de construction du corridor routier reliant Es-Semara à la frontière mauritanienne, via les communes d’Amgala et de Tifariti, sera bientôt livré. Selon Samih Azzamari, directeur régional de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Es-Semara, le taux d’avancement des travaux dépasse désormais 95 %.

D’une longueur de 93 km, cette route, qui représente un investissement total de 49,72 millions de dirhams, est divisée en quatre tronçons. Le dernier segment, en cours d’achèvement, concerne la Route Nationale 17, qui s’étend sur 53 km pour un budget de 28,23 millions de dirhams. Son taux d’avancement dépasse 88 %, tandis que les trois autres sections, totalisant 40 km, ont été achevées entre 2017 et 2023.

Ce corridor routier vise à réduire le temps de transport, améliorer la sécurité routière et renforcer la connectivité entre le Maroc et la Mauritanie. Son ouverture s’inscrit dans la perspective de lancement d’un second poste frontalier, en complément du passage de Guerguerate.

Selon Fatima Saida, présidente de la commune d’Amgala, cette infrastructure s’inscrit dans l’Initiative Atlantique lancée par le roi Mohammed VI pour renforcer l’intégration régionale et l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique. Elle devrait favoriser le développement économique, social et touristique, créer des emplois locaux et consolider la stabilité démographique des zones concernées.

En marge de la visite du gouverneur d’Es-Semara, Ibrahim Boutoumilat, un projet de station routière de 3600 m², d’un coût de 900 000 dirhams, a été présenté. Cette infrastructure vise à améliorer l’accueil des voyageurs et la gestion des flux de transport. De plus, une nouvelle ligne de taxis reliant Es-Semara à Amgala via El Khaïda a été lancée pour faciliter la mobilité des habitants.