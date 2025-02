Visa Schengen : Plus besoin de rendez-vous pour les dossiers de renouvellement à BLS Rabat

Le centre BLS Rabat de sous-traitance de demandes de titres de séjours Schengen donne la possibilité, à partir du 24 février 2025, de réceptionner les dossiers de renouvellement, sans rendez-vous préalable. Cette option est cependant possible à certaines conditions, dans la limite du quota hebdomadaire. Aussi, elle concerne les personnes disposant d’un visa d’un an, accordé au cours des quatre dernières années.

Les demandeurs pourront se rendre à BLS Rabat du lundi au jeudi, entre 9h00 et 11h00, munis d’une copie des visas récents, en plus du dossier habituel de renouvellement. Ceux concernés par le renouvellement des visas de deux ans ou plus, délivrés ces quatre dernières années, peuvent se présenter sans rendez-vous du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h00. Pour leur part, les détenteurs d’un visa de trois ans ou plus, accordé dans les quatre dernières années, peuvent se présenter sans rendez-vous uniquement le vendredi, de 8h00 à 10h00.

Par ailleurs, le centre a étendu cette option aux dossiers de visa académiques, qui peuvent être déposés sans rendez-vous, dans la limite d’un quota quotidien. Les étudiants ayant déjà introduit un rendez-vous en ligne peuvent également soumettre leurs dossiers complets sans attendre la date prévue.

Pour les autres demandeurs, les rendez-vous sont toujours pris sur la plateforme web habituelle de BLS Rabat.