Terrorisme : Le Maroc déjoue un projet commandité par un leader de Daech, 12 arrestations

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), à la lumière de renseignements fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire, a déjoué, ce mercredi matin, un projet terroriste extrêmement dangereux visant le Maroc. Cet acte criminel était commandité directement par un leader éminent de Daech dans la région du Sahel.

Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, cette opération de sécurité a été menée simultanément dans les villes de Laâyoune, Casablanca, Fès, Taounate, Tanger, Azemmour, Guercif, Oulad Teima, et Tamesna en périphérie de Rabat. Elle a abouti à l'arrestation de 12 personnes âgés de 18 à 40 ans, qui ont prêté allégeance au groupe terroriste Daech. Ils sont mis en cause dans la préparation et la coordination pour exécuter des projets terroristes dangereux.

Les perquisitions ont permis de saisir des dispositifs explosifs en cours d'assemblage au domicile des suspects dans la région de Tamesna. Il s'agit de quatre bouteilles de gaz modifiées contenant des clous et des produits chimiques reliés à des tuyaux et des fils électriques, le tout connecté à des téléphones portables destinés à la détonation à distance.

Également trouvés à l'intérieur du domicile des suspects dans la région de Tamesna, un récipient suspect, une cocotte-minute, contenant des clous et des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs, ainsi qu'un grand nombre d'armes blanches de différentes tailles, une somme d'argent en dollars américains, et plusieurs sacs contenant des produits chimiques suspects.

Les mis en cause avaient identifié leurs cibles avec Daech au Sahel

Les perquisitions dans les autres domiciles ont également conduit à la saisie d'une lunette de visée longue distance, de deux armes factices, de supports numériques et de dispositifs électroniques, d'illustrations arborant l'emblème de Daech, en plus de manuscrits contenant le suivi détaillé de certains sites et installations ciblés.

A ce stade de l'enquête, les informations indiquent que les membres de cette cellule étaient en lien avec un leader éminent de Daech, chargé des opérations extérieures et d'internationaliser les projets terroristes en dehors du Sahel et de l'Afrique subsaharienne.

Concernant les projets terroristes imminents identifiés pour les membres de cette cellule, ils visent des éléments des autorités publiques en vue de leur élimination physique, ainsi que de cibler des installations économiques et sécuritaires sensibles. De plus, ils prévoyaient de commettre des actes terroristes affectant le domaine environnemental en déclenchant délibérément des incendies.

Les enquêtes indiquent que les membres de cette cellule terroriste ont récemment mené des opérations de terrain pour identifier les sites ciblés dans plusieurs villes marocaines. Ils ont également reçu l'approbation de Daech dans la région du Sahel.

Pour les suites de l'enquête, les mis en cause ont été placés en garde à vue.