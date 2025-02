Hongrie : 165 étudiants marocains par an sont boursiers

Chaque année, 165 étudiants universitaires marocains bénéficient de bourses en Hongrie, selon l'ambassadeur du pays à Rabat. Dans un tweet, Tromler Miklós a déclaré, mardi, que la coopération scientifique maroco-hongroise était «meilleure que jamais».

Le diplomate a en outre révélé que pour l'année académique 2025/26, la Hongrie a reçu plus de 5 500 candidatures d'étudiants marocains.

Cette coopération académique est rendue possible grâce au Stipendium Hungaricum, un programme de bourses du gouvernement hongrois qui offre une large gamme de cours aux meilleurs étudiants internationaux.

Fondé en 2013, le programme, supervisé par le ministère des Affaires étrangères et du commerce et géré par la Fondation Tempus Public, est basé sur des accords avec plus de 90 pays. Il propose près de 800 programmes de diplômes complets dans tous les domaines et niveaux.

En novembre 2024, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du commerce Péter Szijjártó a s'est rendu le Maroc pour approfondir la coopération bilatérale. L'éducation et l'échange culturel étaient au cœur de sa rencontre avec son homologue marocain.

Dans le temps, le ministre a révélé qu'en 2024, la Hongrie avait reçu 1 806 candidatures d'étudiants universitaires marocains.