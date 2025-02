Rejet d'une action en justice pour bloquer l'entrée d'un ministre israélien au Maroc

Le tribunal administratif de Rabat a rejeté aujourd'hui, mardi 18 février 2025, la demande en reféré présentée par un groupe d'avocats pour empêcher la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, d'entrer au Maroc. Malgré la déception, l'avocat Khalid Sefiani a déclaré à Yabiladi «garder toute sa confiance en la justice, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'elle vient de décider».

«Nous avons soumis deux procédures, et le tribunal administratif de Rabat a rejeté le recours en référévisant à empêcher la ministre sioniste d'entrer au Maroc.» Khalid Sefiani

Il place sa confiance sur l'étape suivante. «La plainte suit toujours son cours, puisqu'elle a été soumise à la Cour d'appel de Rabat, pour demander son arrestation et son procès pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité», a-t-il affirmé.

La plainte demande au procureur général près la Cour d'appel de Rabat d'ordonner l'arrestation et la détention de l'accusée pour «incitation à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment des meurtres prémédités et participation au génocide de groupes de population en raison de leur race, langue, religion et identité arabo-islamique palestinienne, et participation au meurtre et à la maltraitance d'enfants et de personnes fragiles, ainsi qu'à la famine et au déplacement massif des Palestiniens et à la commission d'actes terroristes.»

La ministre israélienne participe à la Quatrième Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, qui se tient dans la ville de Marrakech entre le 18 et le 20 février 2025.