Filiale du Groupe BCP, Atlantique Finance devient leader du marché ouest-africain

Atlantique Finance (AFIN) s’est classée au premier rang des sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) au niveau de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Avec une part de marché de 25%, elle a cumulé 235 milliards de FCFA de transactions en 2024. La filiale du Groupe BCP s’est distinguée parmi les trente-six SGI opérantes dans la région, couronnant ainsi plus de vingt ans d’expérience auprès de ses clients.

Directeur général d’Atlantique Finance, Habib Koné s’est félicité de cette réalisation, qui traduit selon lui «une relation de confiance» avec les clients et un «travail exceptionnel» des équipes. «Il met en lumière notre capacité à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions d’investissement qui répondent aux besoins des acteurs économiques régionaux», a-t-il déclaré, cité dans un communiqué.

En 2025, la SGI envisage d’aller plus loin, en renforçant son offre de produits et de services, outre un accès élargie et simplifié aux opportunités des marchés financiers régionaux.