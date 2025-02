«Une série aux saisons infinies» : Rachida Dati parle de sa famille et du Maroc

Lors d'une visite officielle au Maroc cette semaine en tant que ministre de la Culture de la France, Rachida Dati, fille d'un père marocain et d'une mère algérienne, était l'invitée spéciale de l'émission matinale de la station Hit Radio, animée par Mohamed Boussfiha.

À l'antenne, Momo a demandé à la magistrate née en France et ancienne ministre de la Justice, «Quel film marocain serait votre portrait ?»

«Une série, avec des saisons incroyablement longues», a-t-elle répondu en riant. «La vie marocaine elle-même est un film, une série avec des saisons sans fin», a-t-elle déclaré, se remémorant ses voyages au Maroc, les appels de membres de sa famille à la maison, et tous les appels, questions, demandes et plaintes des cousins et des membres de la famille chaque fois qu'elle décide de visiter la terre natale de son père.

«Quand vous arrivez au Maroc, dès que vous descendez de l'avion à l'aéroport, une nouvelle saison commence», a-t-elle plaisanté.

«Votre tante demande quelque chose, ou votre cousin ne va pas quelque part. Il y a toujours quelque chose qui se passe», a-t-elle ajouté. «Puis il y a celui qui a divorcé, celui qui veut se remarier, et celui qui a échoué à l'école. Donc, nous sommes dans une saison infinie de la vie», a-t-elle continué, riant de ses voyages au Maroc.

Elle a également rappelé comment sa défunte tante, la sœur de son père, a réagi à sa nomination en tant que ministre de la Justice. «Elle était comme une mère pour moi depuis que j'ai perdu ma propre mère. Quand je suis devenue ministre, elle était là pour mon père, qui était ému», se souvenait-elle.

«Ma tante a dit, ‘Mais ministre de la Justice, qu'est-ce que tu vas faire ?’ J'ai répondu, ‘Eh bien, c'est bien, n'est-ce pas ?’ Elle a dit, ‘Mais tu n'es pas mariée’», se souvenait Dati. «Pour elle, le mariage était bien plus important que d'être ministre de la Justice en France», plaisanta-t-elle.

Dati était en visite officielle à Laâyoune, lundi, pour renforcer les liens entre la France et le Maroc, le président Macron ayant reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, lors de sa visite d'Etat en octobre 2024. Lors de cette visite indédite, la ministre portait des tenues sahraouies et a rencontré des responsables de Laâyoune.

La visite de Rachida Dati a été critiquée par le Front Polisario et l'Algérie, qui l'ont décrite comme une «provocation» de la part de la France.