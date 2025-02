Laâyoune : Soutien de la France pour structurer et promouvoir le Breaking au Maroc

Une convention de partenariat visant à développer la pratique du Breaking au Maroc a été signée lundi à Laâyoune entre la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobics, Fitness, Hip Hop et disciplines assimilées (FRMSAFH) et l’Ambassade de France au Maroc.

Signé par Selma Bennani, présidente de la FRMSAFH, et Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, cet accord a été conclu en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de son homologue française, Rachida Dati. Il vise à structurer la discipline en élargissant la base des pratiquants, en renforçant le rôle des associations et en mettant en avant la dimension éducative et sportive du Breaking et du Hip Hop.

L’un des objectifs majeurs de cette convention est d’améliorer la formation en finalisant un cadre pédagogique structuré et durable. Cela inclut la production de ressources éducatives et l’établissement d’un modèle de formation pérenne.

Ce partenariat entend aussi professionnaliser la discipline en valorisant le statut des licenciés et en intégrant le Breaking de manière plus officielle sur la scène sportive marocaine et africaine.