Forêts du Maroc 2020-2030 : L’ANEF dévoile le Plan directeur d’investissement

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a dévoilé, ce lundi à Rabat, le Plan directeur d’investissement (PDI) du secteur forestier, un outil destiné à dynamiser les investissements dans le cadre de la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030. Cet événement s’inscrit dans une démarche de partenariat public-privé visant à promouvoir l’innovation verte et à valoriser durablement les ressources forestières nationales.

À cette occasion, le directeur général de l’ANEF, Abderrahim Houmy, a mis en avant les opportunités offertes par la stratégie forestière pour les investisseurs privés, notamment dans le développement de l’industrie du bois, l’écotourisme et la valorisation des produits forestiers tels que le liège et les plantes aromatiques et médicinales. «L’investissement privé dans le secteur forestier constitue un levier essentiel pour renforcer la production locale, réduire la dépendance aux importations et stimuler la croissance économique tout en créant des emplois durables», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le responsable a mis en exergue l’importance des forêts marocaines qui couvrent 12% du territoire national et jouent un rôle clé sur les plans économique, social et environnemental, rappelant que la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, lancée par le roi Mohammed VI, vise à transformer ce secteur en levier de développement durable et inclusif, tout en plaçant les populations locales au cœur de sa gestion.

Dans une déclaration à la presse, le représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Maroc, Abdelhak Laiti, a souligné l’importance de la collaboration entre le Maroc et la FAO pour assurer une gestion durable des ressources naturelles, notamment afin de restaurer les écosystèmes forestiers, préserver la biodiversité et promouvoir une gestion participative impliquant les communautés locales.

Élaboré en collaboration avec la FAO, le Plan directeur d’investissement du secteur forestier vise à renforcer la résilience climatique des écosystèmes et des communautés locales. Il s’articule autour de plusieurs axes stratégiques, notamment l’augmentation de la productivité des plantations artificielles, le développement de filières forestières à fort potentiel telles que les plantes aromatiques et médicinales, et la valorisation du liège, de la résine de pin et de la caroube.

À ce titre, un programme de concession couvrant 120 000 hectares de forêts est prévu, soutenu par des investissements privés estimés à 1,25 milliard de dirhams. Ce plan entend également pallier la dépendance du Maroc à l’importation de bois, qui pèse lourdement sur son déficit commercial, et stimuler la compétitivité des industries du bois, tout en garantissant une gestion durable et des retombées économiques et sociales positives.