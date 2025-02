Finale du Mondial 2030 : Casablanca ou Madrid ? Le bras de fer Lekjaa-Louzan

Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán, est attendu ce mardi au Maroc pour une rencontre avec Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football. L’enjeu des pourparlers : l’attribution du stade qui accueillera la finale du Mondial 2030, organisé conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Alors que Madrid mise sur le Santiago Bernabéu, récemment rénové et considéré comme l’un des stades les plus prestigieux du monde, le Maroc défend la candidature du futur «Grand Stade Hassan II» de Casablanca. Avec une capacité prévue de 118 000 places, il deviendrait le plus grand stade au monde, surpassant le Stade du 1er mai en Corée du Nord (115 000 places).

L’Espagne compte neuf villes hôtes pour le tournoi, tandis que le Maroc en a désigné six, dont Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir, Fès et Marrakech. La FIFA exige un stade d’au moins 80 000 places pour la finale.