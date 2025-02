Le pilote de motocross belge Walter Roelants paralysé après un accident au Maroc

Le pilote de motocross belge Walter Roelants resterait paralysé à vie, après un terrible accident survenu dimanche, lors d'une virée à moto au Maroc. L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital, où le diagnostic lui a été annoncé, rapportent les médias belges. Il allait parcourir l'ancien circuit jusqu'à Dakar avec des amis. Mais en chemin, une chute lui a provoqué de graves blessures.

Walter Roelants, 64 ans, est le père de Joel Roelants, l'actuel entraîneur de l'équipe belge de motocross. Le fils avait subi le même sort que son père en 2014, devenant paralysé.

À la suite de l'accident de son fils, Walter Roelants avait pris l'initiative de soutenir l'organisation à but non lucratif To Walk Again. L'expérience de son fils l'a encouragé à participer au Rallye Dakar 2021 et à collecter des fonds.

À 60 ans, il est devenu le participant belge le plus âgé à atteindre le point d'arrivée du rallye. Un an plus tard, il est retourné à la piste qui passe par le Maroc. Lors de la quatrième étape, une chute lui a précédemment causé la fracture de deux vertèbres, nécessitant une longue convalescence.