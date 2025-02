Israël : La chaîne de magasins Hamashbir 365 va amener Kenneth Cole au Maroc

La chaîne israélienne de grands magasins, Hamashbir 365, a annoncé avoir signé un accord de licence à long terme avec une maison de mode américaine, Kenneth Cole, pour vendre ses produits au Maroc.

Selon le Jerusalem Post, cet accord permettra également à la chaîne israélienne de vendre les produits de Kenneth Cole dans tous les pays de l'UE, dans le cadre du développement de la branche internationale de l'entreprise.

L'accord couvrira une période de cinq ans, avec deux options de prolongation de la même durée. Il accorde à Hamashbir une licence exclusive pour vendre les produits Kenneth Cole à travers en gros, au détail, ainsi que sur des sites de e-commerce ou de grands magasins au Maroc.

Kenneth Cole est une marque de mode américaine connue pour ses chaussures, vêtements et accessoires pour hommes et femmes. Fondée en 1982 par le designer Kenneth Cole, elle s'est étendue aux vêtements, accessoires, montres et parfums.

Hamashbir compte 33 succursales à travers Israël, depuis sa création en 1947 par la Histadrut, la Fédération générale du travail en Israël. En 2003, elle a été acquise par Rami Shavit et un groupe d'investisseurs.