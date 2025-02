Le Polisario dénonce la visite «provocatrice» du ministre français de la Culture au Sahara

La visite de la ministre française de la Culture au Sahara a suscité la colère du Front Polisario, qui l'a condamnée «dans les termes les plus forts» et l'a qualifiée d'«illégale».

Dans un communiqué, le mouvement séparatiste a accusé la France de défier «le droit international, et de faire preuve d'un mépris total pour les droits du peuple sahraoui», ajoutant qu'il considère «cette visite comme un acte hostile et provocateur». Il a en outre appelé le gouvernement français à cesser de soutenir le Maroc.

La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a annoncé hier, lundi à Laâyoune, la création d'une alliance française dans cette ville dans le but de donner un nouvel élan à la coopération culturelle entre la France et le Maroc, notamment dans les provinces sahariennes. Elle a inauguré le même jour une antenne régionale de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma à Dakhla.

Le front Polisario a affirmé que tout ce qui est fait dans les villes du Sahara «en termes de projets ou d'initiatives culturelles» sous l'égide du Maroc «est invalide et illégal».

Le Polisario a appelé les Nations Unies, l'Union européenne, l'UNESCO et tous les organismes internationaux concernés «à intervenir d'urgence pour empêcher l'exploitation de la culture comme outil colonial».