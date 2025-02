Maroc - France : Les deux ministres de la Culture inaugurent l’annexe de l’ISMAC à Dakhla

Une annexe régionale de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC) a été inaugurée, lundi à Dakhla, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et la ministre française de la Culture, Rachida Dati.

Cette nouvelle structure renforce l’offre de formation dans les domaines de l’audiovisuel et du cinéma en proposant aux jeunes de la région une panoplie de formations spécialisées, dont la réalisation cinématographique, l’écriture de scénario, la production, l’ingénierie de son, le montage et les effets spéciaux.

Dans une déclaration à la presse, Rachida Dati a indiqué que l’inauguration de l’annexe régionale de l’ISMAC à Dakhla vient concrétiser un accord de coopération signé entre le Maroc et la France à Cannes, visant à donner un nouvel élan à leur coopération dans les domaines de la coproduction et des échanges cinématographiques.

Cette coopération va porter sur les différents domaines culturels, dont le cinéma, les médias, l’audiovisuel, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle, entre autres, a fait savoir Rachida Dati, ajoutant qu’elle profitera aux formateurs, enseignants et étudiants de la région.

«Ma visite en tant que ministre française de la Culture à Dakhla a un sens politique très fort», a souligné la ministre, faisant observer que l’inauguration de cette nouvelle structure témoigne de l’ambition commune des deux pays de poursuivre la consolidation de leur partenariat solide dans différents domaines, en l’occurrence la culture.

Pour sa part, Mohamed Mehdi Bensaid a indiqué «qu’aujourd’hui, nous mettons en œuvre un des accords de coopération signés entre le Maroc et la France dans le domaine du cinéma», rappelant l’intérêt particulier qu’accorde le roi Mohammed VI au renforcement du capital humain dans le domaine culturel.

Mohamed Mehdi Bensaid a noté que l’objectif de cet accord est de renforcer les compétences des jeunes dans le domaine cinématographique, ajoutant que grâce à l’inauguration de cet établissement, une importante dynamique culturelle sera enclenchée au niveau de la ville de Dakhla.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, du directeur de l’ISMAC, Hakim Belabbès, d’élus, de consuls généraux accrédités à Dakhla et d’acteurs culturels locaux.