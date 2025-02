France-Maroc : Rachida Dati décore Fadila El Gadi et Brahim El Mazned

Lors de sa visite officielle au Maroc, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, a honoré deux figures emblématiques de la scène culturelle marocaine. Le dimanche 16 février 2025, lors d’une cérémonie organisée à la résidence de France à Rabat, Mme Dati a décoré la styliste Fadila El Gadi et le directeur de Visa For Music, Brahim El Mazned, des insignes d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Fadila El Gadi, reconnue pour son engagement dans la préservation et la modernisation du patrimoine de la broderie et du textile marocain, a exprimé sa gratitude en recevant cette distinction. Son travail, qui fusionne habilement tradition et modernité, a séduit une clientèle internationale prestigieuse, contribuant ainsi au rayonnement de l’artisanat marocain à travers le monde.

Brahim El Mazned, entrepreneur culturel et directeur fondateur de Visa For Music, a également été honoré pour son rôle central dans la promotion de la musique marocaine sur la scène internationale. Son engagement s’étend au-delà de l’organisation d’événements, incluant la direction d’ateliers de développement des capacités et d’éveil artistique, visant à inspirer les nouvelles générations.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la visite de Mme Dati, visant à renforcer les liens culturels entre la France et le Maroc. Ce déplacement fait suite à la visite d’État du président Emmanuel Macron en octobre 2024, au cours de laquelle une déclaration relative au “partenariat d’exception renforcé” entre les deux pays avait été signée, incluant des accords spécifiques dans le domaine culturel.