Pénurie d’eau au Maroc : Des experts marocains du monde mobilisés

À l'initiative du Conseil de la Communauté Marocaine à l'Étranger (CCME), des experts marocains se sont réunis pour discuter des moyens de lutter contre la pénurie d'eau au Maroc. Cette rencontre, tenue jeudi 13 février 2025, a rassemblé plus de 30 spécialistes issus d'universités prestigieuses et d'organisations internationales, ainsi que des représentants de ministères clés du Royaume.

L'objectif principal de cette réunion était d'explorer des alternatives scientifiques et pratiques pour améliorer la gestion des ressources en eau, un enjeu crucial face au stress hydrique structurel et aux impacts du changement climatique. Les discussions ont porté sur divers sujets, notamment l'investissement dans les eaux non conventionnelles, le Nexus Eau-Énergie-Alimentation, et le rôle des nouvelles technologies dans la gestion de l'eau.

Les experts ont souligné l'importance de la recherche scientifique et de l'intelligence artificielle pour développer des solutions innovantes. Ils ont également mis en avant le rôle des compétences marocaines à l'étranger, qui peuvent contribuer significativement à la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique du pays.

Cette rencontre s'inscrit dans une série d'initiatives du CCME visant à préparer un rapport prospectif sur la situation de l'eau au Maroc. Ce rapport proposera des solutions pratiques et efficaces pour faire face à la crise de l'eau et renforcer la gestion des ressources hydriques.

Driss El Yazami, Président du CCME, a ouvert la réunion en soulignant l'urgence d'agir collectivement pour garantir un avenir durable pour le Maroc. Les participants ont exprimé leur engagement à collaborer pour mettre en œuvre des stratégies concrètes et durables.