«J’ai deux amours» : un hommage littéraire aux 60 ans de l’immigration marocaine en Belgique

À l’occasion des 60 ans de la convention bilatérale signée entre le Maroc et la Belgique le 17 février 1964, un ouvrage collectif, «J’ai deux amours», vient de paraître sous la direction de Fatiha Saïdi. Coédité par La Croisée des Chemins (Maroc) et Les Nouvelles Éditions Belges, en partenariat avec le CCME, ce recueil de nouvelles explore les identités plurielles des générations issues de cette immigration.

Le titre, inspiré de la chanson de Joséphine Baker — icône antiraciste et résistante —, symbolise la double appartenance culturelle vécue par les Belgo-Marocains. Entre tiraillements et épanouissement, les textes révèlent des parcours individuels et collectifs marqués par la quête d’un avenir meilleur, la résilience face aux bouleversements socioculturels et la richesse des héritages transmis.

Dans l’avant-propos, Fatiha Saïdi et Said Ben Ali soulignent : «La littérature permet d’éclairer ces thématiques tout en enveloppant dans des mots les émotions, les pensées réelles ou imaginaires.» La préface de Nouria Ouali rappelle quant à elle l’engagement de Joséphine Baker, dont l’esprit de fraternité résonne avec les récits des contributeurs.

Parmi les auteurs figurent Taha Adnan, Souad Fila, Mustapha Haddioui et dix autres plumes belgo-marocaines. Leurs nouvelles, miroirs d’une humanité commune, interrogent les notions d’appartenance et brisent les stéréotypes liés à l’immigration.