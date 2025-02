«Le sens de la fuite» : Nouveau roman de Hajar Hazell en immersion dans le Printemps arabe

«Le sens de la fuite» est le deuxième roman de l'autrice marocaine Hajar Hazell, publié aux éditions Gallimard. Il raconte l'histoire d'Alice, une jeune reporter qui débute sa carrière à Beyrouth en 2010, puis au Caire en 2011.

Sur la place Tahrir, elle rencontre Bassem, un journaliste avec qui elle vit une passion nourrie par l'effervescence politique. Alice veut être là où les révolutions du printemps arabe prennent feu. Elle poursuit cette quête sans relâche, jusqu'à éprouver ses limites en Syrie. De retour à Paris, une rencontre inattendue l'emmène en Algérie sur les traces de ses origines.

Ce jeudi parait mon second roman "Le sens de la fuite". Vous êtes les bienvenus pour le découvrir à une date et dans un lieu hautement symboliques pour l'histoire que je raconte :) ?Hâte ! #Lesensdelafuite #20février #Roman #Journalisme pic.twitter.com/s1HZXq57RC — Hajar Azell Ch ⴰⵣⴰⵍ هاجر (@AzellHajar) February 17, 2025

Ce portrait d'une jeune femme vibrante, avide de vie et attentive aux tensions du monde, explore avec passion les thèmes de la fuite et de l'exil. Le livre nous plonge au cœur d'un Liban animé d'une énergie joyeuse et cosmopolite, de la révolution qui secoue l'Égypte, et d'une Algérie aux rêves en suspens.

«Ville après ville, elle s’était prise au jeu du voyage et du hasard. Pourquoi était-elle partie la première fois ? Pour qui ?»