Maroc : Un programme intégré pour soutenir la digitalisation de l’artisanat

Le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et Solidaire, en partenariat avec le groupe Barid Al-Maghrib et les chambres de l’artisanat, a lancé un programme intégré visant à moderniser et digitaliser le secteur.

Un accord-cadre a été signé à Rabat entre le Secrétaire d’État Lahcen Essaadi, le directeur général de Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, et les représentants des chambres de l’artisanat. Il prévoit notamment la mise en place d’une nouvelle carte professionnelle pour les artisans, éditée et imprimée par Barid Media.

Cette carte de nouvelle génération offrira des services innovants et facilitera l’accès à divers dispositifs d’accompagnement. L’accord englobe aussi la digitalisation des services des chambres de l’artisanat, l’optimisation des processus administratifs, le développement de solutions logistiques et la promotion du secteur via des outils numériques et le marketing digital.

Grâce à cette initiative, le secteur de l’artisanat bénéficiera d’une meilleure organisation, d’un accès facilité aux services et d’une compétitivité renforcée à l’échelle nationale et internationale.