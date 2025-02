Maroc-Mali : Première réunion de la commission militaire mixte pour renforcer la coopération

Une délégation d’experts des Forces Armées Royales, conduite par le Général de Brigade Abdelghani Mouhib de l’Inspection Générale des FAR, a été reçue lundi 17 février 2025 au ministère malien de la Défense et des Anciens Combattants. Objectif : tenir la première réunion de la Commission militaire mixte Mali-Maroc.

Durant trois jours, cette rencontre, coprésidée par le Général de Brigade Mahamadou Massaoulé Samaké, conseiller stratégique à l’État-major général des armées maliennes, et son homologue marocain, vise à renforcer la coopération militaire entre les deux pays, notamment en matière de formation et d’équipement.

Le Chef d’État-Major Général des Armées maliennes, le Général de Division Oumar Diarra, s’est félicité de cette initiative, qu’il considère en phase avec la vision politique du Président de la Transition. Il a encouragé les deux délégations à travailler dans un esprit de courtoisie et de collaboration pour le bénéfice mutuel des deux nations.

De son côté, le Général de Brigade Abdelghani Mouhib a salué l’engagement des autorités des deux pays en faveur d’un partenariat militaire renforcé. Il a rappelé les liens historiques qui unissent le Maroc et le Mali, soulignant l’engagement du royaume à soutenir la région du Sahel face aux défis sécuritaires.

Cette réunion marque une nouvelle étape dans la coopération militaire entre Rabat et Bamako et témoigne du rapprochement diplomatique depuis quelques années, alors que le Mali et l'Algérie sont entrés dans une profonde crise diplomatique en 2023. Pour rappel, sous l'influence d'Alger, Bamako a reconnu la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)» dès 1980.