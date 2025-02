Rugby à XIII : Le Maroc fait son retour sur la scène internationale face à la France

Après plusieurs années d’absence, l’équipe nationale marocaine de rugby à XIII s’apprête à retrouver la compétition internationale. Les Lions de l’Atlas affronteront la France, le samedi 22 février, au Parc des Sports d’Avignon, avec un coup d’envoi prévu à 17h (heure locale).

Ce match marquera le premier rendez-vous du Maroc depuis sa défaite 38-10 contre le Nigeria lors du Championnat Moyen-Orient - Afrique en octobre 2019. Il symbolise également le début d’un partenariat avec la Fédération française de rugby à XIII, visant à favoriser le développement de la discipline au Maroc. Cette collaboration prévoit des opportunités de formation pour les joueurs, entraîneurs et arbitres afin d’élever le niveau du rugby à XIII dans le Royaume.

L’équipe marocaine sera dirigée par Olivier Janzac, ancien sélectionneur de l’équipe féminine de France, qui a rassemblé ses joueurs pour un premier stage d’entraînement le samedi 8 février.

«Nous sommes fiers de franchir cette étape en affrontant la sélection nationale française. Ce match incarne le début d’une collaboration fructueuse pour développer et promouvoir le rugby à XIII au Maroc, notamment auprès des jeunes et des femmes. Nous sommes déterminés à faire grandir cette discipline et à inspirer une nouvelle génération de joueurs.»