Tanger : Mise en échec d'une tentative de trafic de 64 080 comprimés psychotropes

Les éléments de la police du Port de Tanger Ville ont réussi à mettre en échec, dimanche, tard dans la nuit, une tentative de trafic de 64 080 comprimés psychotropes et à appréhender trois individus, soupçonnés d'être liés à un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

Les mis en cause, un couple et leur enfant, âgés de 22 à 54, ont été appréhendés à leur arrivée à bord d'une navette maritime en provenance d'un port européen, a-t-ajouté de même source. Les perquisitions réalisées à bord d'un véhicule utilitaire qu'ils utilisaient ont permis la saisie de 64 080 comprimés psychotropes, dont 50 880 de type Rivotril et 13 200 de type Trankimazine.

Les suspects ont été soumis à l'enquête judiciaire en cours.