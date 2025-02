Tunisie : Des cyberpirates marocains attaquent plusieurs sites institutionnels

Le groupe de cyberpirates marocain appelé Moroccan Soldiers a ciblé, ce week-end, plusieurs sites Internet institutionnels en Tunisie. Ces attaques par déni de service (DDoS) ont concerné les pages web de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), ainsi que celles de plusieurs ministères, notamment les Affaires étrangères, l’Intérieur, la Défense, les Finances, l’Enseignement supérieur, l’Agriculture, la Communication, les Affaires sociales, la Santé, la Justice, mais aussi la Primature.

? DDoS Alert ?



Moroccan Soldiers claims to have targeted multiple websites in Tunisia.



- ISIE

- Ministry of Agriculture

- Ministry of Communication Technologies

- Ministry of Social Affairs-Tunisia

- Ministry of Health-Tunisia

- Ministry of Higher Education and Scientific… pic.twitter.com/CVtEhTMNXF