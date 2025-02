France : Une exposition itinérante pour raconter l’histoire du Maroc aux Marocains du monde

L’histoire du Maroc s’invite en France et à l’international à travers l’exposition itinérante «Les Portes de l’histoire du Maroc : dynasties, souverains et personnalités», une initiative qui ambitionne de faire découvrir ou redécouvrir les grandes figures et événements qui ont façonné le Royaume.

Conçue par Jamel El Hamri, historien et chercheur associé à l’Iremam-CNRS, l’exposition propose un voyage à travers les siècles, des Idrissides au Roi Mohammed VI, en passant par les dynasties almoravide, almohade, mérinide, saadienne et alaouite. Archives, œuvres artistiques et dispositifs immersifs permettront au public de plonger dans le passé du Maroc et de mieux comprendre son évolution.

Si l’événement s’adresse aux curieux et passionnés d’histoire, il vise en priorité les Marocains résidant à l’étranger (MRE), en leur offrant une occasion de se reconnecter à leurs racines. Il cherche aussi à sensibiliser le public français et international à la richesse du patrimoine marocain et à son influence dans la région méditerranéenne et africaine.

L’exposition se veut également interactive, avec des conférences animées par des historiens, des ateliers pédagogiques et des projections de documentaires. Un programme conçu pour éveiller l’intérêt des jeunes générations et favoriser le dialogue interculturel.

Après son lancement en mai 2025 en France, l’exposition poursuivra son itinérance en Europe et à l’international. Une initiative qui s’inscrit aussi dans la continuité des échanges culturels entre le Maroc et ses partenaires, en mettant en lumière un héritage pluriséculaire qui continue d’inspirer le présent.