Décès d’Ahmed Boukhari, ancien agent du CAB1 et témoin clé de l’affaire Ben Barka

Ahmed Boukhari, ancien agent des services secrets marocains (CAB1) et auteur de révélations sur l’affaire Ben Barka, est décédé ce dimanche à Casablanca, à l’âge de 87 ans.

Ancien membre du Cabinet d’études et de documentation (CAB1), un service de renseignement marocain dans les années 1960, Boukhari s’était fait connaître du grand public en 2001 avec la publication de son livre «Le Secret», où il livrait des éléments inédits sur l’enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka en 1965 à Paris.

Ses déclarations avaient relancé l’intérêt pour cette affaire d’État restée irrésolue, impliquant à la fois des agents marocains, des membres des services français et des figures du grand banditisme. Il avait notamment affirmé que Ben Barka avait été transféré à Rabat et mort sous la torture, avant que son corps ne soit dissout dans une cuve d’acide.

À travers ses prises de parole et ses écrits, Ahmed Boukhari a contribué à lever le voile sur une période trouble de l’histoire marocaine, tout en suscitant de vives réactions, entre ceux qui voyaient en lui un repenti sincère et ceux qui remettaient en cause sa version des faits.