Anass Essayi efface le record d’Hicham El Guerrouj sur 3000 m en salle

Le Marocain Anass Essayi a marqué l’histoire de l’athlétisme national en battant le record du 3000 mètres en salle, jeudi 13 février, lors du Meeting de Liévin en France. Avec un chrono de 7 min 32 s 45, il efface des tablettes la marque de 7 min 33 s 73 établie en 2003 par la légende Hicham El Guerrouj.

Malgré une cinquième place dans une course relevée, dominée par le Néerlandais Niels Laros et plusieurs spécialistes kenyans, Essayi a su tirer son épingle du jeu en s’appropriant un record vieux de plus de 20 ans.

Ce début de saison confirme la montée en puissance du jeune athlète marocain de 23 ans. Quelques jours plus tôt, il s’était déjà illustré en remportant le Meeting de Metz sur 1500 mètres, bouclant la distance en 3 min 33 s 55, le deuxième meilleur temps marocain de l’histoire sur la distance en salle. Une performance qui laisse augurer une saison prometteuse pour le jeune talent.