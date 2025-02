Rabat : Cinémathèque marocaine, un nouvel écrin pour le patrimoine cinématographique

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans la valorisation de son patrimoine cinématographique avec l’inauguration officielle de la Cinémathèque marocaine, samedi à Rabat, au siège du Centre cinématographique marocain. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en présence de nombreuses personnalités du monde de l’art et de la culture, dont André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi.

À l’image des grandes cinémathèques internationales, cette institution se donne pour mission de conserver, restaurer et documenter les œuvres du patrimoine cinématographique national, tout en mettant en avant des films marocains et internationaux.

Mohamed Mehdi Bensaid a souligné que la Cinémathèque marocaine s’attachera à établir des partenariats stratégiques pour restaurer et préserver les films et documents cinématographiques du pays. Il a également mis en avant l’importance de cet espace pour les jeunes Marocains, désireux de découvrir l’histoire du cinéma national.

La directrice de la Cinémathèque, la réalisatrice Narjiss Nejjar, a précisé que l’institution repose sur trois piliers essentiels : conservation, transmission et inspiration. Elle a annoncé le lancement, dès avril, d’un «marathon cinématographique» de 100 jours, au cours duquel seront projetés 100 films retraçant un siècle de cinéma marocain, arabe, africain et international.

Avec cette initiative, la Cinémathèque marocaine ambitionne de devenir un haut lieu du rayonnement culturel et artistique, offrant aux cinéphiles et aux chercheurs un espace dédié à la mémoire et à l’histoire du septième art.