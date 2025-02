France : Des fossiles de dinosaures marocains saisis par les douanes de Menton

Les douaniers de Menton ont intercepté un chargement insolite lors d’un contrôle routier sur l’autoroute A8 : des dents fossilisées de dinosaures et de crocodiles, issues du riche bassin géologique du Maroc, rapporte France Bleu.

Le 27 janvier dernier, les agents des douanes ont procédé à l’inspection d’un camion de fret espagnol en route vers l’Italie. Cachés parmi les colis, plusieurs sachets renfermaient des dents fossilisées, suscitant la surprise des douaniers. «Nos équipes sont habituées à intercepter des stupéfiants, pas des fossiles de plusieurs millions d’années», explique Samantha Verduron, directrice de la communication des douanes de Nice.

Neuf dents ont été découvertes et confiées à Pierre-Elie Moullé, paléontologue au Musée de la Préhistoire régionale de Menton. Après expertise, il a identifié des spécimens provenant du Maroc : une dent de Zarafasaura oceanis, un plésiosaure marin, trois dents de mosasaure et cinq autres attribuées à un Dyrosaurus phosphaticus, un reptile aquatique préhistorique.

«Ces fossiles viennent du Maroc, où un commerce illégal s’organise autour de ces pièces rares, souvent revendues à prix d’or», précise le paléontologue. Avec ses vastes gisements paléontologiques, notamment dans la région de Khouribga et le désert du Sahara, le royaume est un terrain prisé des trafiquants.

Le commerce illicite de biens culturels représente entre trois et six milliards de dollars par an, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Outre les fossiles, les douaniers interceptent régulièrement des objets antiques, manuscrits anciens et statues.

Une enquête est en cours pour identifier les destinataires de ces fossiles et déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire.