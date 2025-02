Maroc : 105 manifestations contre le déplacement des Palestiniens de Gaza

Hier, le Maroc a été le théâtre de pas moins de 105 manifestations réparties dans 56 villes à travers le pays, organisées pour exprimer l'opposition aux projets visant à déplacer la population palestinienne de la bande de Gaza. Ces manifestations ont été rapportées par l'Autorité marocaine de soutien aux causes de la nation.

Les rassemblements ont été organisés en réponse aux déclarations du président américain, Donald Trump, concernant le déplacement des Gazaouis. Lors de ces manifestations, des slogans ont été scandés pour condamner ces «déclarations irresponsables» qui vont à l'encontre du droit du peuple palestinien à établir un «État palestinien unifié».

Les participants ont également brandi des banderoles et des affiches, accusant la communauté internationale et les dirigeants arabes de ne pas rejeter fermement les tentatives de déplacement à Gaza et d'annexion en Cisjordanie.

Les manifestants ont réaffirmé leur soutien aux revendications légitimes du peuple palestinien et ont appelé à la reconstruction de Gaza ainsi qu'à la livraison d'aide humanitaire.