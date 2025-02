Vueling ouvre une nouvelle liaison Barcelone-Essaouira dès juillet 2025

Vueling, la compagnie aérienne espagnole à bas coût, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Barcelone et Essaouira, renforçant ainsi son réseau au Maroc. Le service, qui débutera en juillet 2025 avec des vols bi-hebdomadaires, s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à développer la connectivité internationale depuis Barcelone.

Dans le cadre de cette expansion, Vueling ajoutera trois appareils supplémentaires à sa flotte basée à l’aéroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, augmentant ainsi sa capacité de 9 % par rapport à l’été précédent.

«Cette expansion estivale et l’ajout de ces nouvelles liaisons démontrent l’engagement de Vueling à renforcer les connexions entre Barcelone et des destinations internationales de premier plan», a déclaré Jordi Pla, Directeur Réseau et Stratégie de la compagnie.

Fondée en 2004 avec son siège implanté à El Prat de Llobregat, près de Barcelone, Vueling s’est imposée comme une référence parmi les compagnies aériennes à bas coût. Vueling compte plusieurs liaisons entre l’Espagne et le Maroc : Barcelone vers Marrakech, Barcelone vers Tanger, Madrid vers Tanger, Bilbao vers Marrakech, Malaga vers Tanger.