Trans Sahara Marathon : Des athlètes de 15 pays ont pris le départ de la 11e édition

Soixante coureurs, dont vingt femmes, issus de quinze nationalités, participent du 14 au 22 février à la 11e édition du Trans Sahara Marathon, dans la province de Zagora. Au départ de M’Hamid El Ghizlane, ils traverseront le désert du Sahara avec parcours exigeant de 149 km en quatre étapes, pour arriver à Zagora.

Les participants, venus du Maroc, du Japon, des États-Unis, de France, d’Italie, d’Espagne, de Russie, d’Afghanistan, du Luxembourg, d’Allemagne, de République tchèque, de Lettonie, des Pays-Bas, d’Angleterre et d’Irlande, devront affronter deux premières étapes de 32 km chacune, suivies d’un tronçon de 31 km entièrement sablonneux, avant de conclure sur une ultime étape de 55 km.

Le parcours, spectaculaire, traversera les majestueuses dunes de Chegaga, le parc national d’Iriqui et ses étendues désertiques, riches en faune et dominées par le lac du même nom, prisé des amateurs de trek et de quad. Les coureurs découvriront également les oasis du djebel Bani et seront accueillis par des familles nomades, fidèles à leur hospitalité légendaire.

Côté compétition, Mohamed El Morabity fait figure de grand favori chez les hommes. Vainqueur du Marathon d’Oman (166 km) en début d’année et du Marathon des sables 2023, il tentera d’ajouter le Trans Sahara Marathon à son palmarès. Ses principaux rivaux seront l’Italien Alberto Tagliabue et le Français Romain Castiglia.

Chez les femmes, la Japonaise Tomomi Bitoh, deuxième du Marathon des sables 2024 et du dernier Trans Sahara Marathon, apparaît comme la prétendante numéro un au titre. L’Anglaise Gemma Game, cinquième au Marathon des sables, la Japonaise Kumiko Ishiwata et la Portugaise Ana Pereira tenteront de lui contester la victoire.

Au-delà de la course, cette aventure saharienne est aussi l’occasion pour l’organisateur, Mohamad Ahansal, et les participants de mener des actions en faveur des écoles et des habitants de la région, renforçant ainsi l’impact social de l’événement.