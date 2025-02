Tourisme : Casablanca accueillera la convention annuelle de Welcome Travel Group

En accueillant 1 500 opérateurs à l’occasion de la convention annuelle de Welcome Travel Group, la ville de Casablanca abritera la plus grande convention d’agents de voyages italiens jamais organisée au Maroc. En amont, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a signé, jeudi 13 février, un mémorandum à cet effet, en vue de tenir l’événement du 4 au 7 avril prochain.

Ce cadre a été signé par Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT et Adriano Apicella, CEO de Welcome Travel Group. La convention «représentera une exposition exceptionnelle de la destination de Casablanca, mais aussi de Rabat et El Jadida», d’autant que l’organisation invitée constitue le premier grand réseau d’agents de voyages en Italie, avec 33% du total des agences de son pays et 44% de parts de marché.

«Quatrième marché émetteur de touristes vers le Maroc, aux côtés de la France, l’Espagne, UK et l’Allemagne, avec quelques 900 000 touristes italiens qui ont visité le Maroc en 2024, le marché italien représente plus de 5% des arrivées internationales. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les années à venir, avec une croissance annuelle moyenne de 7 à 10% jusqu’en 2030», fait savoir un communiqué de l’ONMT.

Selon Achraf Fayda, le marché italien représente «une véritable opportunité pour consolider l’attractivité du Maroc». Ainsi, le renforcement des initiatives avec les acteurs du tourisme en Italie s’illustre par «l’instauration de liaisons aériennes directes et des actions ciblées», de manière «offrir aux voyageurs italiens un accès facilité et une expérience authentique, faisant du Maroc leur destination de choix», ajoute le responsable.

Dans ce même sens, l’ONMT prévoit d’«intensifier ses actions de promotion et de renforcer sa collaboration avec les principaux tour-opérateurs italiens», parallèlement au «développement des liaisons aériennes directes point à point».